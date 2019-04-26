Сообщение о том, что Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины получить гражданство России в упрощенном порядке, вызвало ликование на Донбассе.

Сообщение о том, что Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины получить гражданство России в упрощенном порядке, вызвало ликование на Донбассе. "Люди поздравляют друг друга и благодарят Российскую Федерацию", — сообщил в прямом эфире программы "60 минут" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Восстановление наших граждан в правах для нас очень важно. Эта поддержка со стороны России для многих – глоток свежего воздуха, действительно важнейшая веха в истории. От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности Владимиру Путину за такое важное для нас решение. Мы долго ждали такого решения и рады, что этот день наступил", — подчеркнул Пушилин.Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент России заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением, поэтому удивлен резкой реакцией Киева.