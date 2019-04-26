Гарик Харламов отдыхает с дочерью Настей за городом. Из шоумена вышел отличный отец, о чем можно убедиться из его соцсетей.

Гарик Харламов отдыхает с дочерью Настей за городом. Из шоумена вышел отличный отец, о чем можно убедиться из его соцсетей.5-летняя Настя может поднять настроение папе как никто другой. Харламов опубликовал в своем Instagram видео, на котором малышка нарисовала портрет Гарика.Получилась забавная перекошенная рожица с огромными ушами. При этом детский рисунок сумел отразить сходство с Гариком.Увидев творение наследницы, юморист принялся шутить над собой. Увидев, какие большие уши ему нарисовала дочь, Харламов сделал вид, что испугался и расстроился. "Надо спросить у мамы, что там за эльф такой у нее был...", – в шутку сказал он.Ранее Кристина Асмус поделилась в своем микроблоге трогательным фото супруга-юмориста с подросшей дочерью Настей. Артистка показала, как выглядят с малышкой рано утром. Семейный снимок умилил фанатов звездной пары. Многие посчитали, что девочка очень похожа на папу.Отметим, знаменитые родители долгое время скрывали лицо дочки. Разглядеть ее Кристина Асмус и позволили фолловерам только в прошлом году.