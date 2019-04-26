Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги Виктории Дайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка с помощью народных средств пытается привлечь внимание духа богатства.

Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги ВикторииДайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка спомощью народных средств пытается привлечь внимание духа богатства.Фото, которое привлекло внимание , сделано наУолл-стрит. Викторию Дайнеко запечатлели в тот момент, когда певица присела накорточки возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала тестикулымогучего животного. Считается, что после этого на совершившего смелый поступок обрушиваетсянесметное богатство."Не возможно описать моего стыда в этот момент. Затопосмеялись от души", – подписала снимок Дайнеко (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Ирина Дубцова 14 февраля отметила день рождения. Артисткаполучила множество поздравлений от именитых коллег. Но вечеринку по поводуюбилея закатила позже. Чествовали именинницу дизайнер Игорь Гуляев, поющаяведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий АндрейРазыграев и многие другие.В феврале сильно заболела, простудившись вовремя гастрольного тура. Исполнительница призналась, что петь на сцене свысокой температурой – для нее настоящий "ад". Она добавила, что всвободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.призналась, что ее любимый сериал – "Играпрестолов". Эпизоды киносаги артистка страстно комментирует в соцсетях.