Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги Виктории
Дайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка с
помощью народных средств пытается привлечь внимание духа богатства.
Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги Виктории
Дайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка с
помощью народных средств пытается привлечь внимание духа богатства.
Фото, которое привлекло внимание , сделано на
Уолл-стрит. Викторию Дайнеко запечатлели в тот момент, когда певица присела на
корточки возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала тестикулы
могучего животного. Считается, что после этого на совершившего смелый поступок обрушивается
несметное богатство.
"Не возможно описать моего стыда в этот момент. Зато
посмеялись от души", – подписала снимок Дайнеко (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
Ирина Дубцова 14 февраля отметила день рождения. Артистка
получила множество поздравлений от именитых коллег. Но вечеринку по поводу
юбилея закатила позже. Чествовали именинницу дизайнер Игорь Гуляев, поющая
ведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий Андрей
Разыграев и многие другие.
В феврале сильно заболела, простудившись во
время гастрольного тура. Исполнительница призналась, что петь на сцене с
высокой температурой – для нее настоящий "ад". Она добавила, что в
свободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.
призналась, что ее любимый сериал – "Игра
престолов". Эпизоды киносаги артистка страстно комментирует в соцсетях.