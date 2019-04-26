Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги Виктории Дайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка с помощью народных методов пытается привлечь внимание духа богатства.

Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги ВикторииДайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка спомощью народных методов пытается привлечь внимание духа богатства.Фото, которое привлекло внимание , сделано наУолл-стрит. Викторию Дайнеко запечатлели в тот момент, когда она сидела накорточках возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала его тестикулы.Считается, что после этого на совершившего смелый поступок обрушиваетсянесметное богатство. "Невозможно описать мой стыд в этот момент. Затопосмеялись от души", – подписала снимок певица.Ирина Дубцова 14 февраля отметила день рождения. Артисткаполучила множество поздравлений от коллег, но вечеринку по поводуюбилея закатила позже. Чествовали именинницу дизайнер Игорь Гуляев, ведущие Ольга Бузова и Андрей Разыграев, певицы Любовь Успенская и Валерия и многие другие.В том же месяце заболела, простудившись вовремя гастрольного тура. Исполнительница призналась, что выходить на сцену свысокой температурой – "настоящий ад".А в свободное от работы артистка время лежит в постели и смотрит сериалы. призналась, что больше всего любит "Игру престолов". Эпизоды киносаги она эмоционально комментирует в соцсетях.