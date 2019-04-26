Водитель автомобиля Лада Ларгус, двигавшийся задним ходом, не заметил женщину с двухлетним ребенком на руках, оказавшихся у него на пути. В итоге машина сбила пешеходов, по данным полиции, малыш получил травмы.

Утром в четверг, 25 апреля, на улице Новостроительной в Ижевске автомобиль совершил наезд на людей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Водитель "Лады" начал движением задним ходом и не заметил в зеркала заднего вида женщину с ребенком, находившихся у него на пути.Автомобиль сбил людей – как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ, в результате инцидента малыш получил травмы.По предварительной информации, озвученной очевидцами, основные повреждения у ребенка появились в результате удара об асфальт после падения.