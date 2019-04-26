В Москве открылась международная выставка майнинга. К криптовалютам это не имеет никакого отношения - мировые компании привезли образцы оборудования для добычи полезных ископаемых и разведки месторождений. Представлены не только машины для того, чтобы бурить и копать, но и для того, чтобы очищать воду и воздух.

В Москве открылась международная выставка майнинга. К криптовалютам это не имеет никакого отношения — мировые компании привезли образцы оборудования для добычи полезных ископаемых и разведки месторождений. Представлены не только машины для того, чтобы бурить и копать, но и для того, чтобы очищать воду и воздух.400 компаний из 29 стран мира: на 15 тысячах квадратных метров разместились лучшие новейшие машины и оборудование для добычи обогащения и транспортировки полезных ископаемых.Золото, медь, алмазы — именно представленная на выставке техника извлекает эти природные ресурсы из недр земли. Например, эта установка служит для бурения нефтяных скважин и делает безопасной добычу угля. Машина — уникальная российская разработка, предотвращает взрывы на шахтах.Как сделать технологии максимально экономичными и экологичными, ведущие эксперты отрасли обсуждают на полях Российско-Германского сырьевого форума. Он был основан еще в 2006 году президентом России и канцлером ФРГ на базе двух вузов — Санкт-Петербургского горного университета и Фрайбергской горной академии. Главное тема этой панельной дискуссии — внедрение наилучших доступных технологий и перспективы развития горнодобывающей промышленности.В рамках конференции один из ключевых игроков на рынке — компания "Сибур" — презентовала свои новейшие технологии. Они позволяют снизить риск возникновения аварий и уменьшить воздействие на окружающую среду. Достичь этого можно за счет автоматизации производства и повторного использования природного сырья. Тобольский нефтехимический завод, который запустится уже в ближайшее время, построен именно по таким стандартам."По автоматизации процессов этот объект близок к 100 процентам. Если говорить про природные ресурсы, то использование рецикловой схемы позволит нам порядка 8 миллионов кубических метров воды не использовать в данном процессе, а сохранить их в водном бассейне, рядом с которым расположен объект", — объясняет Анас Гайнуллин, директор охраны труда, промышленной безопасности и экологии ПАО "Сибур".Основные цели в области добычи ископаемых были озвучены в послании президента России в 2018 году. С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии — это стандарт работы предприятий отрасли — должны перейти 300 промышленных компаний. А с 2021 года использовать безопасные методы начнут все заводы с высокой категорией риска для окружающей среды. Сроки сжатые, именно поэтому так важно эффективно использовать опыт европейских партнеров.В этом году Международная выставка машин и оборудования может побить рекорд по посещаемости. Но кроме демонстрации техники это еще и площадка для дискуссий. Деловая программа включает в себя лекции и круглые столы. А самое масштабное событие отрасли — ежегодная конференция Российско-Германского сырьевого форума — пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.