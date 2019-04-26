Латвийский тренер Харийс Витолиньш, в свое время работавший помощником Олега Знарка в сборной России, сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры с московским Спартаком о заключении контракта. В прошлом сезоне он возглавлял швейцарский Давос, который сохранил место в высшем дивизионе.

Латвийский тренер Харийс Витолиньш, в свое время работавший помощником Олега Знарка в сборной России, сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры с московским "Спартаком" о заключении контракта. В прошлом сезоне он возглавлял швейцарский "Давос", который сохранил место в высшем дивизионе."Переговоры идут, но сначала надо подписать контракт, чтобы говорить о будущем", – приводит слова специалиста из Латвии Sport24.Ранее стало известно, что в следующем сезоне главным тренером столичного "Спартака" станет Олег Знарок. Напомним, что в паре с Витолиньшем они привел сборную России по хоккею с шайбой к золотым медалям чемпионата мира-2014. Также на счету этого тандема три выигранных Кубка Гагарина (дважды с московским "Динамо" и один раз со СКА).