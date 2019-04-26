Размещенные материалы содержат призывы к дискриминации и насилию

Размещенные материалы содержат призывы к дискриминации и насилиюСотрудники регионального ФСБ выявили противоправную деятельность жителя Владимирской области.В мае 2015 года 24-летний владимирец, будучи активным пользователем интернета, на своей личной странице в одной из соцсетей разместил аудиовизуальную информацию, доступную для публичного просмотра и прослушивания неограниченному кругу пользователей. Молодой человек осознавал публичный характер своих действий.Размещенные материалы, согласно экспертизе, содержат призывы к дискриминации и насилию в отношении представителей всех этнографических общностей и национальностей, кроме русских и славян.Молодой человек оказался рецидивистом. С 2017-го года он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.Ранее его осудили за распространение наркотиков и умышленное причинение лёгкого вреда здоровья.