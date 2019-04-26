Единороссы будут добиваться отмены наложенного штрафа на пенсионера из Пермского края Василия Яркова. В региональном отделении партии ему окажут необходимую юридическую помощь.

Единороссы будут добиваться отмены наложенного штрафа на пенсионера из Пермского края Василия Яркова. В региональном отделении партии ему окажут необходимую юридическую помощь.По словам депутата земского собрания Кудымкарского муниципального района Пермского края Алексея Баяндина, партийцы будут тщательно разбираться в этой ситуации. "Люди, которые по своей инициативе решают проблемы всей деревни, не должны оказываться в подобных ситуациях", – сказал он.Баяндин подчеркнул, что вместе с пенсионером единороссы намерены добиваться отмены постановления и предусмотренного документом штрафа. Также партийцы окажут мужчине необходимую юридическую поддержку.Кроме того, местное отделение "ЕР" в ближайшее время обратится к местным властям с настоятельной просьбой сделать в деревне Пруддор пригодную для пешеходов и автомобилей дорогу и включить ее в программу благоустройства.Ранее в СМИ появилась информация, что пенсионер, житель деревни Пруддор Пермского края Василий Ярков отремонтировал местную дорогу, положив на нее доски. На него пожаловался сосед, после чего в местном отделении государственной автоинспекции на мужчину составили протокол со штрафом в пять тысяч рублей.Напомним, ранее в "Дни.ру" писали, что единороссы предложили повысить выплаты для фронтовиков из числа гражданских пенсионеров на 27,7%. С соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину обратилась первый замсекретаря севастопольского отделения партии Екатерина Алтабаева.