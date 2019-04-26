Первая практика формулического Гран-при Азербайджана была прервана после аварии с машиной Джорджа Расселла из Williams и последовавшего после этого инцидента со сломанной мачтой поддержки для большого телевизионного экрана. Пройти тренировку со временем смогли только гонщики Ferrari.

Первая практика формулического Гран-при Азербайджана была прервана после аварии с машиной Джорджа Расселла из Williams и последовавшего после этого инцидента со сломанной мачтой поддержки для большого телевизионного экрана. Пройти тренировку со временем смогли только гонщики Ferrari.Болид Расселла повредил плохо закрепленный люк на трассе в Баку. Его Williams вынужден был остановиться, а аварийная машина своим краном повредила мачту, которая поддерживает экран. В результате инцидента практика была остановлена красными флагами.В итоге зачетное время в первой тренировке показали только два гонщика итальянской "Скудерии", выехавшие на трассу раньше Расселла: Шарль Леклер оказался лучшим (1 мин. 47,497 сек.), а экс-чемпион мира Себастьян Феттель – вторым (+2,101).