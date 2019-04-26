Российский нападающий Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против Даллас Старз россиянин оформил дубль, принеся своей команде победу.

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Даллас Старз" россиянин оформил дубль, принеся своей команде победу.Первой звездой стал форвард "Бостон Брюинз" Чарли Койл. В игре плей-офф против "Коламбус Блю Джекетс" американский хоккеист отметился двумя шайбами, одна из которых была заброшена в овертайме.Третьей звездой дня признан его одноклубник Туукка Раск. Финский вратарь "Бостона" отразил во встрече с "пиджаками" 20 из 22 бросков по своим воротам.