Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается,
шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.
Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается,
шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.
Плакаться в жилетку друзьям не любит и не
хочет. Вместо этого шоумен прибегает к помощи психоаналитика. Солнцев убеждает
своих подписчиков, что ничего постыдного в этом нет – это нормальная практика.
"Поехавшим" себя Гоген Солнцев не считает. Он
убежден, что именно с помощью специалиста надо решать "внутренние вопросы".
У самого Гогена их немало – в основном из-за сложных отношений с 63-летней
супругой Екатериной Терешкович.
"Задаюсь вопросом, почему у нас люди стесняются
говорить о том, что посещают личного психоаналитика. Ощущение такое, что если
ходишь к такому специалисту, ты поехавший… Но это не так. Считаю, что мы все
должны время от времени обращаться к психоаналитикам или психологам для решения
внутренних вопросов", – написал в Instagram.
Известный фрик уверен: это куда лучше, чем делиться
сокровенным со своими друзьями и нагружать их ненужной информацией, пишет .
Что касается отношений с пожилой супругой,
то большинство подписчиков уверены, что ни о какой любви между ними нет и речи.
Гоген и Екатерина просто зарабатывают деньги, переходя из одного ток-шоу в
другое, убеждены пользователи. Надо отметить, что даже ведущие этих программ
удивляются популярности и высоким рейтингам передач с участием экстравагантной
парочки.