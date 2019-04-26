Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается, шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.

Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается,шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.Плакаться в жилетку друзьям не любит и нехочет. Вместо этого шоумен прибегает к помощи психоаналитика. Солнцев убеждаетсвоих подписчиков, что ничего постыдного в этом нет – это нормальная практика."Поехавшим" себя Гоген Солнцев не считает. Онубежден, что именно с помощью специалиста надо решать "внутренние вопросы".У самого Гогена их немало – в основном из-за сложных отношений с 63-летнейсупругой Екатериной Терешкович."Задаюсь вопросом, почему у нас люди стесняютсяговорить о том, что посещают личного психоаналитика. Ощущение такое, что еслиходишь к такому специалисту, ты поехавший… Но это не так. Считаю, что мы вседолжны время от времени обращаться к психоаналитикам или психологам для решениявнутренних вопросов", – написал в Instagram.Известный фрик уверен: это куда лучше, чем делитьсясокровенным со своими друзьями и нагружать их ненужной информацией, пишет .Что касается отношений с пожилой супругой,то большинство подписчиков уверены, что ни о какой любви между ними нет и речи.Гоген и Екатерина просто зарабатывают деньги, переходя из одного ток-шоу вдругое, убеждены пользователи. Надо отметить, что даже ведущие этих программудивляются популярности и высоким рейтингам передач с участием экстравагантнойпарочки.