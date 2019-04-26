Столичный стадион Динамо, на котором после неофициального открытия перекладывают травяной газон, может принять первый матч в конце мая. Об этом сообщил председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков. Игра 30-го тура Динамо - Арсенал может состояться в Петровском парке.

Столичный футбольный стадион "Динамо", на котором после неофициального открытия перекладывают травяной газон, может принять первый официальный матч в конце мая. Об этом сообщил председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков. Игра 30-го тура "Динамо" — "Арсенал" может состояться на арене в Петровском парке."Вероятность проведения матча "Динамо" — "Арсенал" на стадионе в Петровском парке — 99%, — цитирует Зоркова еженедельник "Футбол". – По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным".Окончательное решение о возможности проведения матчей на "Динамо" должно быть принято 16 мая. В случае положительного ответа, игра между "Динамо" и "Арсеналом" станет для стадиона первой после его закрытия на реконструкцию в 2008 году.