Не утихают страсти вокруг реформы футбольных евротурниров и Лиги чемпионов. В полемику с УЕФА, который намерен ввести третий континентальный турнир, вступила Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом итальянского Ювентуса Андреа Аньелли. ЕСА намерена расширять главный еврокубок.

Не утихают страсти вокруг реформы футбольных евротурниров и, прежде всего, Лиги чемпионов. В заочную полемику с УЕФА, который намерен ввести третий континентальный турнир, вступила Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. ЕСА намерена расширять главный еврокубок.Инсайдеры сообщили, что руководство ЕСА направила в адрес ведущих клубов Старого Света письмо, подписанное синьором Аньелли. В нем высказываются намерения заниматься лоббированием расширения Лиги чемпионов после сезона-2024. Речь в первую очередь идет о введении в Европе системы так называемой "пирамиды футбола" – с вылетом клубов и повышением в классе между дивизионами. А Лига чемпионов должна стать, по мнению ЕСА, вершиной этой пирамиды.