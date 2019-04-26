Анастасия Макеева решила показать себя во всей красе. От снимков в бикини и нижнем белье известная актриса перешла к полноценной эротике, снявшись обнаженной на поле тюльпанов.

Анастасия Макеева решила показать себя во всей красе. От снимковв бикини и нижнем белье известная актриса перешла к полноценной эротике,снявшись обнаженной на поле тюльпанов.Поклонники имели возможность изучитьподтянутую фигуру актрисы театра и кино. Она довольно часто балует ихпикантными снимками в самых откровенных нарядах. Актриса не прочь сфотографироватьсяв бикини и в нижнем белье и разместить снимки в соцсетях.Но на сей раз даже избалованные фанаты удивились: актрисапоявилась перед ними полностью обнаженной. Наготу Анастасии Макеевой, котораяпозирует на цветочном поле в Нидерландах, прикрывает лишь букет цветов."Анастасия, это просто шедевр. Столько чувственности истрасти! Красота необыкновенная!", "Настя, какое фото! Нереальнокруто, шедеврально, потрясающе, шикарно! Боже, как это красиво!", -приводит восторги комментаторов (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Недавно актриса была в Японии, и отпуск прошел с приключениями. успела убедиться, что в Стране восходящего солнца не все так гладко и красиво, как показывают потенциальным туристам на экране. По мнению Макеевой, японцы не настолько уж хорошие и прекрасные люди, чтобы на них равняться.привела в пример случай на вокзале в Токио. Экспресс в аэропорт опаздывал на целых полчаса. И, когда поезд, наконец, прибыл, российскую актрису едва не раздавила толпа.