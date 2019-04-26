Наступили долгожданные теплые дни и кровь кипит от переполняющих эмоций. Весна в разгаре! Что ждет представителей зодиакального круга в этом месяце? Гороскоп на май по просьбе Дни.ру составил астролог, нумеролог Олег Персидский.

Наступили долгожданные теплые дни и кровь кипит от переполняющих эмоций. Весна в разгаре! Что ждет представителей зодиакального круга в этом месяце? Гороскоп на май по просьбе "Дни.ру" составил .ОвенУже с начала месяца Овны будутуделять особое внимание своей внешности. Не бойтесь инициировать общение илизнакомство – в этом месяце удача улыбнется активным представителям знака.Сейчас хорошее время для совместного отдыха с семьей.Что касается деловой активности,то в мае Овнов ждет много информации, поездок, деловых знакомств и переговоров.Наступает хорошее время, чтобы научиться чему-то новому или повысить своюквалификацию. Будьте аккуратны в тратах, их ожидается особенно много во второйполовине месяца.В этот период Овны будутлюбознательны и энергичны, как никогда. Май – отличное время для поездок наприроду и активного времяпрепровождения.ТелецВозможно, что Тельцы будут сторонитьсяшумных компаний в первую половину месяца по каким-то личным причинам. Но совторой половины мая ваше настроение должно улучшиться, а с ним и повысятсяшансы на романтические знакомства. Сейчас хорошее время для смены имиджа иобновления гардероба. Семейных представителей знака ждет новый романтическийпериод.Кроме того, май принесет Тельцампредприимчивость и свежий взгляд на проблемы, что поможет их решить вкратчайшие сроки. Вы можете начинать новые проекты в этот период, но неберитесь за все сразу, так как есть вероятность не довести до конца ни одно издел. Месяц будет продуктивным также в плане учебы. В целом месяц хорош дляактивного заработка. Хорошее самочувствие гарантировано: энергии хватит длялюбых свершений.БлизнецыЕсли вы еще одиноки, то обратитевнимание на свой ближайший круг общения, так как существует большая вероятностьвстретить свою вторую половину именно там. Гороскоп на май обещает тайный роман.Семейные представители знака найдут поддержку и опору в семье.Скорее всего, Близнецы не будутстремиться к деловым контактам в мае, предпочитая некоторую скрытность.Общительность и предприимчивость вернется к ним ближе к концу месяца, этохорошее время для начала чего-то нового. Могут быть некоторые финансовыетрудности, но они носят временный характер.Физическому самочувствию душевномуравновесию поможет активный спорт. Обратите внимание на работу пищеварительнойсистемы.РакТе представители знака, которые ещене встретили свою половинку, смогут это сделать в мае. Причем новые отношениямогут способствовать продвижению по службе. Если вы заключаете брак в этовремя, то он поможет повысить свой социальный статус.Вообще май станет для Раков месяцемединомышленников, партнерских отношений и друзей. Раки будут особенно легкозаводить новые знакомства, выступать перед аудиторией и проводить большевремени в сети. Май будет особенно удачным в карьерном плане месяцем –представители этого знака смогут получить долгожданное повышение. Однако естьвероятность стать мишенью для сплетен и зависти. Кроме того, стоит занятьсяпрофилактикой старых заболеваний и постараться избегать травм.ЛевПоследний день весны несет позитивныеизменения в личной жизни Львов. В этом месяце возможны знакомства по интернетуи служебные романы. Семейные представители знака займутся обустройством жилья инаведением в нем уюта.В мае Львы будут особенноамбициозны. Нужно постараться не стать чересчур властными и жесткими, так какэто может ухудшить отношения в коллективе. В рабочих моментах месяц окажетсяуспешным и плодотворным, и Львы смогут претворить в жизнь все задуманное,особенно если занимаются развитием своего бизнеса.Вторая половина месяца можетоказаться достаточно нервной, возможно вы захотите больше уединяться, чемпроводить время в компании друзей.ДеваПервая половина месяца будет наиболеегармоничным и спокойным периодом для семейных Дев. В мае у одиноких представителейэтого знака есть вероятность найти иностранного поклонника. Кроме того,появится хорошая возможность углубить свои знания.По работе возможны контактыс заграничными партнерами. В гороскопе на май видна возможность переезда. Партнерство поможет получитьдополнительную прибыль в мае. В этот период особенно хорошо будут удаватьсяколлективные виды спорта.ВесыВесы могут серьезно задуматься о том,что же на самом деле они хотят от личной жизни. Семейные представители знаканачнут больше ценить своего супруга: семейная жизнь станет более гармоничной иромантичной в этот период.Что касается работы, то в этоммесяце Весы могут разорвать какое-либо партнерство. Особенных успехов в этоммесяце достигнут те представители знака, которые работают с чужими деньгами. Некоторыесобытия заставят понервничать. Поводов для беспокойства в отношении здоровья неожидается.СкорпионВ мае Скорпионов ждут хлопоты,связанные с обустройством жилища и налаживанием быта. Постарайтесь не приниматьрешения единолично, советуйтесь с партнером. На отношения с партнером можетповлиять кто-то из старших членов семьи.Если Скорпионы будут искатьпартнеров по бизнесу с учетом интересов обеих сторон, а не только своей, то этозаложит крепкий фундамент для будущего успеха. В этом месяце понадобитсяуделить много внимания решению различных юридических вопросов и работе сдокументами.Звезды предупреждают: Скорпионовможет потянуть на риск. Нужно постараться ровнее реагировать на стрессовыеситуации, чтобы сохранить душевное равновесие.СтрелецВ мае наступает такой период, когдаСтрельцы начнут сомневаться в своем партнере и семейных отношениях. Вам будетказаться, что партнер ограничивает свободу или мешает в чем-то. Однако, такиеощущения временны, этот период скоро закончится. Постарайтесь работать надотношениями.Основная рекомендуется в гороскопе на май – навести порядок вделах, мыслях и на рабочем столе. Постарайтесь оптимизировать и лучшеорганизовать рабочие процессы. Сейчас хорошее время для получения новых навыковили совершенствования старых. В целом, в мае Стрельцы смогут проявить себя снаилучшей стороны, что благоприятно скажется на имидже в коллективе. Возможнополучение неожиданного дохода.Представителям этого знака нужнопостараться дать выход своей энергии с помощью физической активности,остерегаясь травм при этом.КозерогКозероги могут немного охладеть кпартнеру и другим домочадцам. Но в то же время будут с удовольствием проводитьвремя дома и заниматься благоустройством быта. У одиноких представителей знакаожидаются приятные встречи и свидания.Мыслительный процесс будетпротекать гораздо активнее, чем обычно. Поэтому наступает благоприятное времядля придумывания новых проектов и идей. Некоторые представители знака захотятполучить больше знаний в своей области и займутся самообразованием, но новые знания могутоказаться поверхностными.Внимание: могут возникнутьпроблемы со здоровьем, особенно с почками, связанные с нарушением диеты, будьтеаккуратны и не пренебрегайте посещением врача.ВодолейМай может принести желание большевремени проводить в кругу семьи, чем встречаться с друзьями. Водолеи приложатвсе усилия, чтобы сделать семейную жизнь более гармоничной. Они смогут легкосовмещать работу и дом. В мае возможно даже открытие какого-то семейногобизнеса. Постарайтесь внимательно относиться к документам и не давать в долг вэтом месяце. Опасайтесь проблем с желудком.РыбыСкорее всего в мае Рыбы будут большевремени проводить с родными, как встречаясь с ними, так и просто общаясь потелефону. Если вы находитесь в поиске второй половинки, то сейчас хорошее времядля начала отношений, так как знакомиться вам будет особенно легко.В гороскопе на май есть тенденция к успехам в финансовой сфере. Этот месяцособенно удачен для тех, кто занят продажами. Также сейчас хорошее время, чтобыпойти учиться. Те, кто занимается творчеством, могут почувствовать подъемвдохновения и желания творить. Ожидается и увеличения дохода.Стоит опасаться лишьпереутомления, постарайтесь больше отдыхать.