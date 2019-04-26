В мероприятии приняли участие командиры всех подразделений дорожно-патрульной службы города Москвы...

Сотрудниками мотовзвода дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД города Москвы дан старт мотосезону.Ежедневно перед открытием сезона сотрудники Госавтоинспекции тренировались и совершенствовали мастерство управления служебными мотоциклами.Старт открытию мотосезона дорожной полиции дал заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ефремов. Евгений Леонидович поприветствовал личный состав и выразил напутственные слова. Он пожелал сотрудникам успешного выполнения поставленных задач и отметил их функции одними из важнейших в деле обеспечения безопасности дорожного движения в весенне-летний период.В мероприятии приняли участие командиры всех подразделений дорожно-патрульной службы города Москвы.В рамках открытия мотосезона столичной Госавтоинспекции, состоялся смотр готовности патрульной мототехники на предмет исправности и технического состояния. Осуществлена проверка снаряжения и форменного обмундирования личного состава Управления ГИБДД Москвы.Завершилось мероприятие торжественным маршем колонн патрульного транспорта под управлением инспекторов ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81