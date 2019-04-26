В рамках проведения профилактической операции оперуполномоченный ОНК старший лейтенант полиции Оксана Мусатова провела беседу в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей...

В рамках проведения профилактической операции оперуполномоченный ОНК старший лейтенант полиции Оксана Мусатова провела беседу в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.Оксана Мусатова рассказала о порядке наступления уголовной и административной ответственности в отношении лица не достигшего 18-летнего возраста. Также ребятам показали фильм о вредном влиянии потребления наркотических средств и психотропных веществ на организм человека.В завершение лекции Оксана Мусатова ответила ребятам на волнующие их вопросы.Пресс-служба УВД по СВАО(495)616-06-29