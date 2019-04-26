Алена Шишкова опубликовала фото, на котором предстала в непривычном образе. Подписчики звезды увидели статную красавицу с роскошными длинными локонами. Однако некоторым внешний вид 26-летней модели все-таки пришлось не по вкусу.

Алена Шишкова опубликовала фото, на котором предстала в непривычном образе. Подписчики звезды увидели статную красавицу с роскошными длинными локонами. Однако некоторым внешний вид 26-летней модели все-таки пришлось не по вкусу.Алена Шишкова решила прибегнуть к процедуре наращивания волос, последовав примеру Виктории Бони. Известная модель предстала с длинной шевелюрой, уточнив, что уже давно мечтала сменить имидж.Антуража добавила монохромная фотография и черное платье, которые вызвали у пользователей Сети ассоциацию с трауром. "Почему все фотки черно-белые, серые? Почему не выкладываешь фотки как раньше? В последние время стало мрачно. Не так как раньше. Почему?", – возмутился один из поклонников.Некоторых обитателей Instagram смутила фигура Шишковой. "Может, покушаешь чего-нибудь... Не?", "Скоро умрешь от анорексии. Лучше набери вес чем отрастить волосы", – посоветовали "Интернет-эксперты".Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. на один вечер превратилась в куклу Барби.Мнения интернет-обывателей по поводу образа разделились. Одним фото понравилось, у других же кадр вызвал оторопь. Кто-то из фолловеров модели назвал снимок жутким, а саму Шишкову упрекнул в злоупотреблении пластикой.