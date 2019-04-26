Боевик из Дагестана Рамазан Саламов экстрадирован из Марокко в Дагестан. Он обвиняется в преступлениях по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России (Участие в незаконных вооруженных формированиях). Боевиком Саламов стал в 2016 году. От российских правоохранителей он скрылся.

Боевик из Дагестана Рамазан Саламов экстрадирован из Марокко в Дагестан. Он обвиняется в преступлениях по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России ("Участие в незаконных вооруженных формированиях"). Боевиком Саламов стал в 2016 году. От российских правоохранителей он скрылся, и был объявлен в международный розыск.Задержали Рамазана Саламова в 2018 года в Марокко, сообщает "Интерфакс". В августе 2018 года российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. Уголовное дело Саламова ведет следственного управления УМВД России по Махачкале.