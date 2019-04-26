Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе из-за отравления. Публицист
заверяет, что у него нет диабета – и он не злоупотребляет алкоголем или
запрещенными веществами.
Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе из-за отравления. Публицист
заверяет, что у него нет диабета – и он не злоупотребляет алкоголем или
запрещенными веществами.
практически уверен, что резкое ухудшение его
здоровья в столице Башкирии связано с интоксикацией. Только вот чем именно
отравился писатель – врачи так и не выяснили.
"Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня
случился этот скачок сахара, и не понимаю, почему я фактически в самолете на
Уфу потерял сознание", – приводит слова Дмитрия Быкова в радиоэфире
Информация о том, что он болен диабетом и гипертонией – не
более чем слухи, ничем подобным публицист, по его уверениям, никогда не
страдал. И особого пристрастия к алкоголю или запрещенным веществам, по его словам, не
испытывает, .
стало плохо 16 апреля – во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета публициста сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии писателя. Подозревали инсульт, однако эта информация позже была опровергнута. Писателя ввели в состояние медикаментозной комы и отправили в Москву, напоминает
21 апреля публицист пришел в сознание. На следующий день заявил, что собирается вскоре вернуться в строй. Как сообщается, писателя выпишут из больницы 27 апреля.