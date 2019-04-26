Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе из-за отравления. Публицист заверяет, что у него нет диабета – и он не злоупотребляет алкоголем или запрещенными веществами.

Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе из-за отравления. Публицистзаверяет, что у него нет диабета – и он не злоупотребляет алкоголем илизапрещенными веществами.практически уверен, что резкое ухудшение егоздоровья в столице Башкирии связано с интоксикацией. Только вот чем именноотравился писатель – врачи так и не выяснили."Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меняслучился этот скачок сахара, и не понимаю, почему я фактически в самолете наУфу потерял сознание", – приводит слова Дмитрия Быкова в радиоэфиреИнформация о том, что он болен диабетом и гипертонией – неболее чем слухи, ничем подобным публицист, по его уверениям, никогда нестрадал. И особого пристрастия к алкоголю или запрещенным веществам, по его словам, неиспытывает, .стало плохо 16 апреля – во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета публициста сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии писателя. Подозревали инсульт, однако эта информация позже была опровергнута. Писателя ввели в состояние медикаментозной комы и отправили в Москву, напоминает21 апреля публицист пришел в сознание. На следующий день заявил, что собирается вскоре вернуться в строй. Как сообщается, писателя выпишут из больницы 27 апреля.