Певицы не стало более 40 дней назад, но боль ее утраты сильна. А в интернет родственникам покойной хоть не заходи – каждый день журналисты что-то новое выискивают об артистке. Жаль, что при жизни она такого интереса не вызывала.

Певицы не стало более 40 дней назад, но боль ее утраты сильна. А в интернет родственникам покойной хоть не заходи – каждый день журналисты что-то новое выискивают об артистке. Жаль, что при жизни она такого интереса не вызывала.Отец певицы Виктор Началов – известный композитор, продюсер и аранжировщик. Он был руководителем ансамбля "Карусель" при Воронежской филармонии, являлся автором песен не только для своей талантливой дочери, но и для Ирины Понаровской, и для многих других артистов.Виктор Началов не раз признавался, что у него никогда не было желания сделать из девочки источник доходов. А причиной раннего ухода дочери он считает ее собственную халатность – ввиду загруженного графика певица занималась самолечением и слишком тянула с походом к врачу.Смерть единственной доченьки он переносит очень тяжело. Многие помнят, как во время съемки "Привет, Андрей!" мать певицы расплакалась на плече у Малахова и покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения и тяжести утраты. Отец певицы вскоре попросил прекратить съемку, заявив, что держится из последних сил.Причем сразу после кончины дочери Виктор Началов обвинил в случившемся ее первого супруга Дмитрия Ланского. "Все беды у нас начались с него. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт-те что наделал с ней. Сейчас уже обвинять кого бы то ни было невозможно. Надо самой беречь свое здоровье и никого не слушать", – заявил отец"Единственным мужчиной, который Юльку по-настоящему любил, был отец, – рассказал "Дни.ру" певец Виктор Салтыков. – Мы часто созванивались, и он переживал, что у Юли не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил".В июне Виктору Васильевичу исполнится 62 года. Его красавице-дочке теперь всегда будет только 38...