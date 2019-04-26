Уже на этих выходных православные отмечают главный праздник – Воскресение Христово. Дни.ру подготовили для читателей рецепт кулича на Пасху от шеф-кондитера ресторанов Rose Bar Лебедевой Марины.

Уже на этих выходных православные отмечают главный праздник – Воскресение Христово. "Дни.ру" подготовили для читателей рецепт кулича на Пасху от шеф-кондитера ресторанов Rose Bar Лебедевой Марины.Празднество было установлено в честь значимого события в библейской истории – Воскресении Иисуса Христа. Пасха символизирует победу жизни над смертью, обновление человечества и мира.Дата Воскресения Христова является незакрепленной. На Вселенском соборе, проведенном в Никее в 325 году, священнослужители решили отмечать Пасху в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия. В этом году праздник выпадает на 28 апреля.В день Воскресения Христова верующие идут на богослужение в церковь, после чего отправляются домой трапезничать. На праздник хозяйки традиционно готовят скоромные блюда. Главным украшением стола является пасхальный кулич. Рецептом угощения поделилась шеф-повар столичного ресторана.Пасхальный куличот шеф-кондитера ресторанов Rose Bar Лебедевой МариныВам понадобится:Для закваски: 20 граммов свежих дрожжей, 50 граммов молока, 25 граммов тростникового сахара, 20 граммов муки.Для теста: 500 граммов муки, 60 граммов молока, 2 грамма соли, 100 граммов сливочного масла, 75 граммов тростникового сахара, 100 граммов воды, 2 яйца, 180 граммов 9%-ного творога, 100 граммов воды, 75 граммов изюма, 50 граммов цукатов.Способ приготовления:Молоко с сахаром подогреть и ввести дрожжи, добавить муку, все тщательно размешать. Накрытьпленкой и дать подняться тесту.Творог с водой пробить блендером. Молоко подогретьс сахаром и солью. Смешать с закваской.Добавить муку, мягкое сливочное масло,яйца и творожную массу. Все тщательно вымесить на средней скорости.Изюмошпарить кипятком, просушить и вместе с порубленными цукатами ввести в тесто.Еще раз вымесить тесто.Миску накрыть ипоставить в теплое место подниматься на 1-1.30 ч, затем обмять и разложить поформам.Дать еще раз подняться в течение часа.Поставить выпекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.