Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Штутгарте, чей призовой фонд превышает 820 тысяч долларов. Во втором круге она не сумела справиться с хорваткой Донной Векич. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу соперницы Касаткиной.

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Штутгарте, чей призовой фонд превышает 820 тысяч долларов. Во втором круге она не сумела справиться с хорваткой Донной Векич. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу соперницы Касаткиной.Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. В четвертьфинале Векич сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой и представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.На турнире в Штутгарте из россиянок осталась лишь Анастасия Павлюченкова. 25 апреля она сразится с эстонкой Анетт Контавейт.