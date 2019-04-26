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<a href="https://33live.ru/novosti/26-04-2019-kerling-rossiyane-sygrayut-s-ispaniej-na-chempionate-mira-v-dabl-mikste.html" target="_blank">Керлинг. Россияне сыграют с Испанией на чемпионате мира в дабл-миксте</a> - В норвежском Ставангере продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Сборная России в составе Анастасии Москалевой и Александра Еремина в первом раунде плей-офф встретится с представителями Испании.