Ким Чен Ын считает, что из-за односторонней и недоброжелательной позиции США, продемонстрированной Трампом на втором американо-северокорейском саммите, ситуация на Корейском полуострове зашла в тупик.

Ким Чен Ын считает, что из-за "односторонней и недоброжелательной" позиции США, продемонстрированной Трампом на втором американо-северокорейском саммите, ситуация на Корейском полуострове зашла в тупик. Более того, она, по словам лидера КНДР, может вернуться "к исходной точке".Мир и безопасность в регионе зависят от позиции США в будущем, уверен Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что Пхеньян готов к любому развитию событий, передает РИА Новости.Второй саммит между Трампом и Кимом состоялся в феврале. Планировалось, что стороны подпишут ряд договоренностей, в том числе о денуклеаризации КНДР и прекращении враждебности со стороны Вашингтона. Однако этого не произошло: встреча завершилась на два часа раньше срока, и Трамп улетел домой ни с чем.