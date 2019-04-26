Лидер Северной Кореи продолжает гостить во Владивостоке. Встреча Ким Чен Ына и губернатора Приморья Олега Кожемяко прошла в ресторане Лесная заимка. Губернатор угощал гостей блюдами русской кухни и дичью: изюбрятиной, мясом косули, медведя и кабана. Была также уха, соленья, блины, салаты.

Лидер Северной Кореи продолжает гостить во Владивостоке. Встреча Ким Чен Ына и губернатора Приморья Олега Кожемяко прошла в ресторане "Лесная заимка". Губернатор угощал гостей блюдами русской кухни и дичью: изюбрятиной, мясом косули, медведя и кабана. Была также уха, соленья, блины, салаты.Ким Чен Ын всего по чуть-чуть попробовал. Представитель ресторана подчеркнул, что угощение лидеру КНДР понравилось, сообщает РИА Новости. При этом северокорейская делегация с собой в ресторан никакие блюда не привозила. Угощались тем, что было в меню "Лесной заимки". Дичь – фирменное блюдо заведения.Какое-то особо понравившееся блюдо Ким Чен Ын не выделил. На переговорах кухню вообще не обсуждали. Лидер Северной Кореи провел на встрече с губернатором Приморья около полутора часов, а потом отправился обратно в центр Владивостока.Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде 24 апреля. 25 апреля он встретился на острове Русский с президентом России Владимиром Путиным. Это первая встреча лидеров двух стран. После переговоров с Ким Чен Ыном Владимир Путин отправился в Пекин на Второй международный форум "Один форум — один путь", а Ким Чен Ын остался в России. Он возложил венок к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.