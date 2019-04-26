Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса Боевая слава Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке. Это произошло на два часа позже запланированного времени. Утром из-за дождя возложение отменили, но через несколько часов оно все-таки состоялось.На венке — красные ленты с надписями: "Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину" и "Ким Чен Ын". У мемориала был выстроен почетный караул, передает телеканал "Россия 24".Ким Чен Ын прибыл с визитом во Владивосток на спецпоезде 24 апреля. Переговоры глав государств состоялись 25 апреля. Поезд лидера КНДР покинет Владивосток сегодня.