В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бостон Брюинз на домашнем льду обыграл Коламбус Блю Джекетс со счетом 3:2. Хозяева льда по ходу встречи уступали в счете, но в концовке сравняли и перевели игру в овертайм.

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" на домашнем льду обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:2. Хозяева льда по ходу встречи уступали в счете, но в концовке сравняли и перевели игру в овертайм.У победителей дубль оформил Чарли Койл (56-я, 66-я минуты) и единожды отличился Ноэль Аккьяри (11), а у гостей шайбы забросили Райли Нэш (48) и Пьер-Люк Дюбуа (48).Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам, а его одноклубник Артемий Панарин провел на льду 20 минут 31 секунду и записал на свой счет голевую передачу.Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Брюинз". Вторая игра противостояния состоите 28 апреля и пройдет также на льду арены "ТД Гарден" в Бостоне.