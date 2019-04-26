Николай Лукашенко изменился до неузнаваемости. Сыну президента Белоруссии 14 лет, но выглядит он как минимум на 18.

Николай Лукашенко изменилсядо неузнаваемости. Сыну президента Белоруссии 14 лет, но выглядит он какминимум на 18.Александр Лукашенко вместе с наследником сделали визит в Китай. Политиквместе с младшим сыном приковали к себе внимание СМИ.Однако интерес вызвал не сам белорусский лидер, а молодой человек. НиколайЛукашенко сильно повзрослел и возмужал, а также сменил прическу,сообщает Super. По сравнению с недавними фотографиямиего просто невозможно узнать.В кадре Николай запечатлен в стильном костюме и новой стрижкой.Наследник президента теперь стал настоящим красавцем. После того, как фотоповзрослевшего Коли были опубликованы, у него моментально возникла целая армияпоклонниц. Пользовательницы Сети в экстазе дарят комплименты наследникуАлександра Лукашенко."Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему яэто пропустила?", "Коля, напиши мне, правда, мне почти 15, но любви всевозрасты покорны", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду", "Какая-то модель прям", "Рост батьки – 188 сантиметров.На фото Коленька его выше. Главный вопрос: какой рост у Коленьки?", – пишут в социальных сетях о завидном женихе пользователи.Младшего сына уже окрестили "белорусскимпринцем Уильямом". Кроме привлекательной внешности Николай Лукашенко играет нафортепиано и занимается спортом. Напомним, что у есть еще два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.