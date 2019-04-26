Николай Лукашенко изменился
до неузнаваемости. Сыну президента Белоруссии 14 лет, но выглядит он как
минимум на 18.
Николай Лукашенко изменился
до неузнаваемости. Сыну президента Белоруссии 14 лет, но выглядит он как
минимум на 18.
Александр Лукашенко вместе с наследником сделали визит в Китай. Политик
вместе с младшим сыном приковали к себе внимание СМИ.
Однако интерес вызвал не сам белорусский лидер, а молодой человек. Николай
Лукашенко сильно повзрослел и возмужал, а также сменил прическу,
сообщает Super. По сравнению с недавними фотографиями
его просто невозможно узнать.
В кадре Николай запечатлен в стильном костюме и новой стрижкой.
Наследник президента теперь стал настоящим красавцем. После того, как фото
повзрослевшего Коли были опубликованы, у него моментально возникла целая армия
поклонниц. Пользовательницы Сети в экстазе дарят комплименты наследнику
Александра Лукашенко.
"Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я
это пропустила?", "Коля, напиши мне, правда, мне почти 15, но любви все
возрасты покорны", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду", "Какая-то модель прям", "Рост батьки – 188 сантиметров.
На фото Коленька его выше. Главный вопрос: какой рост у Коленьки?", – пишут в социальных сетях о завидном женихе пользователи.
Младшего сына уже окрестили "белорусским
принцем Уильямом". Кроме привлекательной внешности Николай Лукашенко играет на
фортепиано и занимается спортом. Напомним, что у есть еще два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.