Там обнаружили много ям и выбоин

Там обнаружили много ям и выбоинПрокуратура Камешковского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Специалисты ведомства выявили недостатки в состоянии некоторых участков автомобильных дорог в Камешково. Там обнаружили много ям и выбоин.Ответственное за содержание и ремонт городских дорог – муниципальное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства города Камешково» не исполнило обязанность по надлежащему содержанию дорог.Прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Виновное должностное лицо должно заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.Кроме того, в адрес руководителя учреждения внесено представление. Дороги приведут в порядок.