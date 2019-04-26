Однако колесо автомобиля пробилось, и злоумышленник скрылся

Однако колесо автомобиля пробилось, и злоумышленник скрылсяЖителя Коврова подозревают неправомерном завладении автомобилем.20 апреля этого года юноша, обнаружив ключ в замке зажигания в припаркованном автомобиле «ВАЗ», сел за руль и уехал с места парковки. Через некоторое время колесо транспортного средства пробилось и злоумышленник, оставив машину, скрылся.Правоохранители, прибывшие на место происшествия, собрали следы, которые оставил угонщик. Личность молодого человека установили.Полицейские задержали подозреваемого у него дома. Он во всем признался, пояснив, что хотел просто покататься по городу.Теперь ему грозит до 5-ти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.