Скоро на онлайн-канале ТНТ-PREMIER выходит сериал Секта. Проект соединит в себе драму и психологический триллер, а также откровенно расскажет о вещах, редко освещаемых на телевидении.

Скоро на онлайн-канале ТНТ-PREMIER выходит сериал "Секта". Проект соединит в себе драму и психологический триллер, а также откровенно расскажет о вещах, редко освещаемых на телевидении.Главную роль в "Секте" исполнила Светлана Ходченкова. Также в сериале участвуют Филипп Янковский, Евгений Коряковский, Анастасия Чистякова, Павел Кузьмин и многие другие яркие артисты.По сюжету специалисты по выводу людей из культов, депрограммеры, получают заказ наосвобождение девушки Ники – экс-модели, звезды рекламных роликов из секты "Первозданных". Методы депрограммеров крайне жесткие – на грани психологического идаже физического насилия.Для ухода за Никой депрограммеры нанимают сиделку Лилю (). Но все идет не по плану, когда могущественный лидер секты объявляет настоящую войну депрограммерам и готов на все, чтобы вернуть Нику.Сериал не будет показан по телевидению. Он произведен специально для онлайн-платформы ТНТ-PREMIER.Ранее на странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с полотенцем на голове. На фотографии артистка сидит на заднем сиденье автомобиля в фиолетовом свитере, кожаной куртке и темных очках.Вероятно, звезда опаздывала на важные съемки и не успела высушить голову, поэтому соорудила тюрбан из полотенца на голове. "Доброе утро!" – обратилась Светлана Ходченкова к подписчикам.