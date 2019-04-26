В футбольной Южной Америке своего апогея достиг групповой этап главного клубного турнира – Кубка Либертадорес. Накануне прошли матчи 5-го тура регулярки и определились 10 команд, которые точно сыграют в плей-офф. Бразильский Крузейро одержал пятую подряд победу.

В футбольной Южной Америке своего апогея достиг групповой этап главного клубного турнира – Кубка Либертадорес. Накануне прошли матчи 5-го тура "регулярки" и определились 10 команд, которые точно сыграют в плей-офф. Бразильский "Крузейро" одержал пятую подряд победу."Синие лисы" встречались в рамках состязаний в группе "В" с соперниками из венесуэльской "Депортиво Лара" и забили на поле конкурентов два безответных мяча. Отличились Фред с игры и Сасса с пенальти. "Крузейро" набрал 15 очков и досрочно вышел в следующую стадию турнира. Команде из Венесуэлы предстоит в последнем туре решать вопрос 2-го места в группе с клубом "Эмелек" из Эквадора.В других отборочных группах в плей-офф также досрочно вышли следующие команды: группа "А" – "Интернасьонал" (Бразилия), "Ривер Плейт" (Аргентина), группа "С" – "Олимпия" (Парагвай), группа "Е" – "Серро Портеньо" (Парагвай), "Насьональ" (Уругвай), группа "F" – "Палмейрас" (Бразилия), "Сан-Лоренсо" (Аргентина), группа "G" – "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия), группа "Н" – "Либертад" (Парагвай).