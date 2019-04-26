Россиянка Вероника Кудерметова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в турецком Стамбуле, встречалась с представительницей Венгрии Тимей Бабош. Матч продолжался 1 час 35 минут. Кудерметова обыграла соперницу в двух партиях со счетом 6:0, 7:6 (7:4).

Россиянка Вероника Кудерметова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в турецком Стамбуле, встречалась с представительницей Венгрии Тимей Бабош. Матч продолжался 1 час 35 минут. Кудерметова обыграла соперницу в двух партиях со счетом 6:0, 7:6 (7:4).В четвертьфинале соревнований россиянка сразится со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян, которая ранее выбила второй номер посева румынку Михаэлу Бузэрнеску.Напомним, что Кудерметова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.