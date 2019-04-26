Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук. Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - за жизнь только так может объяснить, почему это ими все время подчеркивается, сообщает РИА Новости.

Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" только так может объяснить, почему это ими все время подчеркивается, сообщает РИА Новости.Когда его представляют кумом Путина, то Медведчук не обижается. "Если они думают, что они меня этим достают, они ошибаются, — добавил украинский политик. – Они с завистью относятся ко мне, потому что я кум Владимира Владимировича Путина, человека, который является одним из самых известных людей в мире и одним из самых влиятельных людей в мире. Поэтому я всем это прощаю".По мнению Медведчука, конечно, упоминание о кумовстве с Путиным может настроить людей против него с учетом временного кризиса отношениях между Россией и Украиной. Но те, кто негативно настроен, уже давно так на него реагируют, считает Медведчук. А те, кто недавно об этом узнали, уже сложили о политике свое положительное мнение, считает председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа- за жизнь".Все, что ни делается, – все к лучшему, считает Медведчук.Отношения между Москвой и Киевом находятся в кризисе. Спусковым триггером этого стал государственный переворот в Киеве на Майдане в феврале 2014 года. После этого прошел референдум в Крыму и в Севастополе о возвращении в Россию, а также возник конфликт в Донбассе.Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела. А в январе 2015 года Верховная рада назвала Россию "страной-агрессором". Москва обвинения в свой адрес категорически отвергает. Россия призывает Киев к выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе.