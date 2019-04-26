В ближайшее время наставник ярославского Локомотива Дмитрий Квартальнов возглавит казанский Ак Барс. Стороны уже обговорили все детали контракта. Напомним, что соглашение российского специалиста с железнодорожниками истекает 30 апреля 2019 года.

В ближайшее время наставник ярославского "Локомотива" Дмитрий Квартальнов возглавит казанский "Ак Барс". Стороны уже обговорили все детали контракта. Напомним, что соглашение российского специалиста с "железнодорожниками" истекает 30 апреля 2019 года.О договоренностях Квартального и руководства "барсов" стало известно "Спорт-экспрессу". Ожидается, что уже на текущей неделе будет официально объявлено о сделке.Ранее "Ак Барс" покинул главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов, который трижды приводил казанских хоккеистов к победе в Кубке Гагарина.