Датская фирма Lego представила комплекты конструктора, сделанные специально для незрячих детей. На каждую деталь в наборе будет нанесен шрифт Брайля. В продажу Lego Braille Bricks должны поступить в 2020 году.

Датская фирма Lego представила комплекты конструктора, сделанные специально для незрячих детей. На каждую деталь в наборе будет нанесен шрифт Брайля. В продажу Lego Braille Bricks должны поступить в 2020 году.Проект обучающей игрушки для незрячих детей родился при содействии благотворительных организаций из Скандинавии, Бразилии и Британии. Идея создать такой конструктор вынашивалась с 2011 года.Чтобы облегчить зрячим учителям и родственникам детей, для которых предназначен новый конструктор, работу с новой игрушкой, на каждой детали, помимо букв и цифр, написанных брайлем, будут их обычные изображения.По статистике ВОЗ, около 19 миллионов детей по всему миру страдают от проблем со зрением, а у 1,4 миллиона малышей диагностирована необратимая слепота.