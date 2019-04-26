Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Шенгенское соглашение больше не работает и нужно пересмотреть его, исключив из него ряд стран. Не все в Шенгенской зоне получается так, как должно, считает Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Шенгенское соглашение больше не работает и нужно пересмотреть его, исключив из него ряд стран. Не все в Шенгенской зоне получается так, как должно, считает Макрон."Чтобы быть открытыми, надо иметь границы — заявил он на пресс-конференции. — Чтобы принимать, нужен дом. То есть нужны границы, нужны правила". Макрон отметил, что необходимо полностью перестроить политику развития и миграционную политику, передает РИА Новости.Президент Франции предложил при реформировании Шенгенского соглашения основываться на идее защиты границ Европы. Те страны, которые не захотят этого делать, могут выйти из Шенгена, заявил Макрон.