Звезда многосерийного фильма Склифосовский Ирина Сенотова была срочно госпитализирована. Ее состояние резко ухудшилось, она в реанимации.

Звезда многосерийного фильма "Склифосовский" Ирина Сенотова была срочно госпитализирована. Ее состояние резко ухудшилось, она в реанимации.Сообщается, что Ирина Сенотова дважды отказывалась ехать в больницу, однако когда ее состояние резко ухудшилось, медики доставили ее в реанимацию. 50-летняя актриса оказалась в одной из столичных клиник с острой пневмонией и асцитом (брюшной водянкой. – Прим.ред.), передает телеграм-канал "112".О состоянии Ирины Сенотовой рассказала ее дочь Мария на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Молодая женщина дала понять, что состояние актрисы оставляет желать лучшего. Мария обратилась за финансовой помощью."Друзья! Я никогда не обращалась с такой просьбой, но сейчас ситуация патовая: моя мама, актриса Сенотова Ирина Анатольевна находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. На ее лечение требуется крупная сумма, свои деньги я отдала до копейки и на данный момент я вынуждена обратиться к вам за материальной помощью. Буду благодарна любой сумме, если есть возможность", – обратилась к подписчикам дочь Ирины Сенотовой.Отметим, что пользователи Сети живо отреагировали на клич о помощи и поделились с Марией денежными средствами.