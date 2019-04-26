Ежегодный музыкальный летний фестиваль «КИНОпробы» пройдет в Новгородской области

Ежегодный музыкальный летний фестиваль «КИНОпробы» пройдет в Новгородской областиМультиформатный музыкальный фестиваль «КИНОпробы» состоится 21, 22 и 23 июня 2019 года на территории аэродрома «Окуловка» в Новгородской области. Между Санкт-Петербургом и Москвой уже в третий раз соберутся лучшие музыканты страны.Удобное расположение (фестиваль находится на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и в непосредственной близости от новой трассы М11) делает фестиваль доступным для жителей двух столиц, а специально организованные туры из городов Северо-западного федерального округа упростит приезд еще из десятка регионов РФ.На самом фестивале будет работать два десятка не музыкальных развлекательных активностей, круглосуточная торговля, а также объекты инфраструктуры.Хедлайнером первого дня станет КняZZ с полноценной программой "Король и шут. 30 лет”и голограммой Михаила Горшенева, второй день закроют "БИ-2” с симфоническим оркестром и презентацией нового альбома, хедлайнера третьего дня объявят уже скоро.С 21 по 23 июня на сцене в Окуловке появится более 30 музыкальных коллективов, и на данный момент список участников выглядит следующим образом:КняZZ с программой "Король и шут. 30 лет”, БИ-2 с симфоническим оркестром и презентацией нового альбома, АИГЕЛ, Бригадный подряд, ГОРШЕНЕВ, Кис-кис, Леонид Агутин, Мэйти, Операция пластилин, Пасош, ПОРНОФИЛЬМЫ, Сергей Бобунец, Слот, СПЛИН, LOUNA, NIZKIZ, Shortparis, RADIO TAPOK, Trubetskoy, АИГЕЛ, Нервы, F.P.G, Animal Джаz.Также сохранится социально ответственная билетная политика. Парковка и места под палатки по традиции будут бесплатными, а стоимость входа на фестиваль начинается от 1 000 рублей. Сохранится и специальная льгота для жителей Окуловки, которые смогут беспрепятственно покидать территорию фестиваля и возвращаться по обычному билету категории «Входной».Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте: