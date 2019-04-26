Певец поделился интимными кадрами с поклонниками в Instagram. Влад Топалов показал их с Региной Тодоренко типичное семейное пробуждение.

Певецподелился интимными кадрами с поклонниками в Instagram.Влад Топалов показал их с Региной Тодоренко типичное семейное пробуждение.Исполнитель удивил и растрогал пользователей соцсети такой откровенностью. Влад Топалов пожаловалсяна вынужденные ранние подъемы из-за маленького ребенка. По его словам, их сынМиша просыпается в пять часов утра."Дети – цветы жизни! Соберибукет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!", – подписалВлад Топалов ролик. Фолловерынаписали, что тоже испытывают подобные чувства из-за своих детей.Кроме того, многиеотметили, что звездная пара – довольно смелая, если выставляет на всеобщееобозрение подобные видео из спальни. Некоторые пришли в недоумение, кто снимаетТопалова и Тодоренко в таком виде."Как же это мило и смело,показать тысячам людей, свое интимное, можно сказать, семейное счастливое времяутра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные… И малыш… Это так здорово,обезоруживает такая искренность и даже смелость", "Идеальная картина", "Регинатак мне нравится. Очень естественная", "Это очень мило и круто", "Настоящие!","Простые такие, обычные. Счастья вам", "У меня одной возник вопрос: кто снимаетэто видео?", – высказались поклонники и Регины Тодоренко.Отметим, в ролике можноувидеть, что видео снимал сам на фронтальную камеру смартфона.К слову, певец частенько балует своих фанатов откровенными семейными кадрами. Ранее он снял своих жену и сынишку спящими в автомобиле. Однако фото вызвалонеоднозначную реакцию в Сети. Некоторые посчитали, что снимать спящих людей ивыставлять на всеобщее обозрение недопустимо.