Певец
поделился интимными кадрами с поклонниками в Instagram.
Влад Топалов показал их с Региной Тодоренко типичное семейное пробуждение.
Певец
поделился интимными кадрами с поклонниками в Instagram.
Влад Топалов показал их с Региной Тодоренко типичное семейное пробуждение.
Исполнитель удивил и растрогал пользователей соцсети такой откровенностью. Влад Топалов пожаловался
на вынужденные ранние подъемы из-за маленького ребенка. По его словам, их сын
Миша просыпается в пять часов утра.
"Дети – цветы жизни! Собери
букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!", – подписал
Влад Топалов ролик. Фолловеры
написали, что тоже испытывают подобные чувства из-за своих детей.
Кроме того, многие
отметили, что звездная пара – довольно смелая, если выставляет на всеобщее
обозрение подобные видео из спальни. Некоторые пришли в недоумение, кто снимает
Топалова и Тодоренко в таком виде.
"Как же это мило и смело,
показать тысячам людей, свое интимное, можно сказать, семейное счастливое время
утра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные… И малыш… Это так здорово,
обезоруживает такая искренность и даже смелость", "Идеальная картина", "Регина
так мне нравится. Очень естественная", "Это очень мило и круто", "Настоящие!",
"Простые такие, обычные. Счастья вам", "У меня одной возник вопрос: кто снимает
это видео?", – высказались поклонники и Регины Тодоренко.
Отметим, в ролике можно
увидеть, что видео снимал сам на фронтальную камеру смартфона.
К слову, певец частенько балует своих фанатов откровенными семейными кадрами. Ранее он снял своих жену и сынишку спящими в автомобиле. Однако фото вызвало
неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые посчитали, что снимать спящих людей и
выставлять на всеобщее обозрение недопустимо.