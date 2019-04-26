В матче 25-го тура российской премьер-лиги Крылья Советов на своем поле проиграли Уралу со счетом 0:1. Главный тренер самарской команды Миодраг Божович поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 25-го тура российской премьер-лиги "Крылья Советов" на своем поле проиграли "Уралу" со счетом 0:1. Главный тренер самарской команды Миодраг Божович поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности, – приводит слова Божовича пресс-служба "Крыльев Советов". – Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно для нашего поражения"."Урал" одержал третью победу в последних пяти играх и с 33 очками поднялся на десятое место в турнирной таблице, а "Крылья Советов" расположились на 13-й строчке, имея в активе 27 очков. Для самарцев это поражение стало четвертым в последних пяти матчах.В следующем туре чемпионата России подопечные Дмитрия Парфенова 28 апреля на выезде сыграют с "Уфой", а команда Миодрага Божовича в тот же день в Санкт-Петербурге встретится с местным "Зенитом".