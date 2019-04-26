Киевскую пианистку сняли под иконами. Ее появление в божьем доме многих возмутило.

Киевскую пианистку сняли под иконами. Ее появление в божьем доме многих возмутило.В прессе много писали о том, что-де киевская пианистка состоится в запрещенной в России Саентологической церкви (большая часть материалов этого объединения признана экстремистскими). Но появление Виталины в православном храме сняло все подозрения.Цымбалюк-Романовская часто ходит в церкви и просит здоровья и друзьям, и врагам, являя собой пример настоящей добродетели. В Божьем доме она оказалась и в Волгограде, куда поехала вместе с любовником Прохором Шаляпиным на похороны его отца. Небольшое видео о пребывании пианистки в храме появился на ее странице в социальной сети Instagram.Дизайнерское платье, дорогая сумка, роскошный шелковый платок на голове – кажется, что хрупкой, как кукла, Виталине из храма можно сразу идти на подиум. Причем почти аскетичный закрытый наряд только добавил ей женственности и сексуальности. Многие даже сравнили ее кроткий образ с преподобной библейской Марией Египетской – блудницей, ставшей святой.Впрочем, это сравнение не вполне корректно – Виталина блудом никогда не занималась, она смиренно ухаживала за стариком, отдавая ему молодость, силы и красоту, являя собой пример христианского служения. Хотя и удостоилась только черной неблагодарности. Но ведь Господь всех нас учит смирению!Интересно, что молитва под иконами и крестное знамение пианистки многим показались неискренним наигрышом. "В Киеве будешь по храмам ходить, а у нас тебе разве что в Бутырке будут рады", "Обобрала старика и теперь грехи замаливает!", "Осквернила храм!" – взбешены люди. Впрочем, всем их наветы несправедливы – вина в мошенничестве не доказана следствием.