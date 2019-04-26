26.04.2019

2019-04-26 10:31:08

Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила россиян о росте цен на мясо и овощи в период майских праздников. В ведомстве объясняют это ростом спроса на продукты из-за любви жителей страны к шашлыкам, передает телеканал .



Пока в ведомстве не получали жалоб на рост цен, однако в ФАС пообещали следить за ситуацией, сообщает . В то же время заместитель начальника управления контроля АПК службы Ирина Епифанова добавила, что в летний период цены на фрукты и овощи традиционно становятся выше. По ее словам, в этом нет ничего необычного, пишет .