Неизвестный мужчина заключил с фирмой договор финансовой аренды (лизинга), предметом которого является автомобиль «Мерседес-Бенц»...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с лизингом автомобиля.В полицию поступило заявление от представителя одной из коммерческих организаций, занимающихся лизингом транспортных средств. Он сообщил, что неизвестный мужчина заключил с фирмой договор финансовой аренды (лизинга), предметом которого является автомобиль «Мерседес-Бенц». Однако после получения автомобиля в свое распоряжение мужчина не выполнил возложенные на него обязательства по договору. Материальный ущерб составил 2,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Кривоарбатском переулке. Установлено, что злоумышленник реализовал взятый в аренду автомобиль третьим лицам.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61