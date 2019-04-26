Установлено, что злоумышленник пытался демонтировать с автомобиля спутниковое поисковое устройство...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на кражу автомобиля каршеринговой компании.В отдел полиции обратился представитель одной из каршеринговых компании. По словам заявителя, в районе одного из домов на Кировоградской улице пропал спутниковый сигнал от автомобиля компании марки «Мерседес», стоимостью более 2,7 миллионов рублей.В результате отработки территории сотрудники полиции задержали подозреваемого в подземном паркинаге на Кировоградской улице. Установлено, что злоумышленник пытался демонтировать с автомобиля спутниковое поисковое устройство. У подозреваемого также были обнаружены и изъяты различные инструменты.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22