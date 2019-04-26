Потерпевший сообщил, что с принадлежащего ему автомобиля марки «Ленд-Ровер», припаркованного на Новопеределкинской улице, пропали зеркала заднего вида...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 38 до 44 лет по подозрению в кражах фар и зеркал с автомобилей иностранного производства.В территориальный отдел полиции обратился житель района, который сообщил, что с принадлежащего ему автомобиля марки «Ленд-Ровер», припаркованного на Новопеределкинской улице, пропали зеркала заднего вида.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции на Боровском шоссе задержали троих подозреваемых.Установлено, что злоумышленники в основном в ночное время, используя инструменты, тайно похищали фары и зеркала с автомобилей, после чего продавали их, а вырученными средствами распоряжались по своему усмотрению. Свои противоправные деяния они совершали в нескольких районах округа: Ново-Переделкино, Солнцево, Можайский, Кунцево и Крылатское.В настоящее время установлено как минимум 15 эпизодов аналогичной противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составляет не менее 700 тысяч рублей.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дальнейших возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93