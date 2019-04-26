Нафтогаз Украины признает свою беспомощность без российского газа, опасаясь при этом, что Москва готовится к новой газовой войне.

"Нафтогаз Украины" признает свою беспомощность без российского газа, опасаясь при этом, что Москва готовится "к новой газовой войне". Исполнительный директор компании Юрий Витренко рассказал, что обращался к европейским партнерам в поисках решения – что делать после того, как транзит российского газа через территорию Украины прекратится.У компании нет технической модели работы газотранспортной системы после прекращения российского транзита, признал Витренко. Партнеры в ЕС также не помогли выработать решение, сообщает РИА Новости. Витренко надеется, что оно появится после трехсторонних переговоров, которые пройдут в мае.Исполнительный директор "Нафтогаза" опасается, что в 2020 году Россия прекратит транзит голубого топлива через Украину. В качестве доказательства он приводит тот факт, что сейчас объемы транзита растут – по его мнению, РФ делает запасы газа в европейских хранилищах. Газ из них впоследствии будет покрывать потребности потребителей – и транзит через Украину прекратится. "Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко.Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он. Объемы добычи падают, количество газа, который идет на нужды населения, сокращается.