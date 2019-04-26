В чебоксарский офис микрозаймов зашел человек в маске и потребовал деньги, угрожая ножом. Сотрудница организации проявила высокий уровень профессионализма и вместо наличных средств предложила оформить на него кредит.

Разбойное нападение на офис микрофинансовой организации произошло в Чебоксарах еще в декабре прошлого года, и сегодня полицейские Чувашской республики опубликовали подробную информацию о нем.Вечером в офис микрозаймов зашел молодой человек с маской на лице и, угрожая ножом, потребовал деньги от единственной оставшейся в позднее время сотрудницы финансовой организации.Девушка проявила высокий уровень профессионализма, предложила посетителю присесть и оформить кредит, коли он так нуждается в средствах. Налетчик отказался, а спустя несколько минут ушел восвояси, после того как сотрудница убедила его, что доступа к наличным деньгам у нее нет.Позже полицейские изучили записи камер наблюдения и отыскали нарушителя — 20-летнего жителя Чувашии. Задержали его в Ярославле.Парень полностью признал свою вину, и сейчас ему грозит уголовное преследование по статье "Разбой", предусматривающее лишение свободы на срок до 10 лет.